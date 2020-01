Novara, la nuova proprietà si presenta in Lega Pro

Fonte: Ufficio Stampa Novara Calcio

Trasferta a Firenze per la nuova proprietà del Novara: questa mattina il patron Maurizio Rullo, accompagnato dal direttore sportivo Urbano Orlando, ha incontrato nella sede della Lega Pro di Firenze il Presidente Francesco Ghirelli e il Segretario generale Emanuele Paolucci. “Siamo molto contenti di questa visita da parte del patron Rullo. Ci ha permesso di conoscerci personalmente e parlare dei progetti futuri del Novara.

I nuovi vertici hanno a cuore l’impiantistica sportiva e lo sviluppo del territorio. E’ una società solida, un fiore all’occhiello della Lega Pro”. Molto soddisfatto anche il patron Rullo: “E’ un grande onore essere qui, in una sede così prestigiosa. Ringrazio dell’ospitalità: abbiamo colto l’occasione per invitare il Presidente Ghirelli ed Emanuele Paolucci alla partita di domenica prossima Novara-Monza”. Un invito che è stato accettato con entusiasmo: contro la squadra lombarda per la prima partita dell’anno in programma alle 17.30 il Novara, con il patrocinio del Comune, ha deciso di vendere i biglietti al prezzo simbolico di 2 euro. L’intero ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Novara.

Prima di incontrare il Presidente Ghirelli per i dirigenti del Novara c’è stato tempo di fare tappa a Coverciano per accompagnare il giovane talento azzurro Tommaso Barbieri che ha fatto parte dei convocati del Mondiale Under 17 e che è impegnato in uno stage federale.