Novara, Urbano: "Albinoleffe? Sarà difficile giocare dopo 3 mesi. E senza possibilità d'appello"

Il direttore sportivo del Novara Orlando Urbano ha parlato a Tuttoc.com in vista dei play off contro l’Albinoleffe: “I seriani sono molto difficili da affrontare. Parliamo di una squadra molto prestante e fisica, difficile da scardinare. Sarà molto difficile per tutti giocare dopo tre mesi, credo prevarrà la qualità in campo. E sono convinto che noi ne abbiamo tanta. Bisogna giocare con maggiore attenzione, non c'è un domani dopo la partita, non hai il ritorno. - continua Urbano parlando dell’aria che si respira – Si tratta di una liberazione, quando tutti i tamponi hanno dato esito negativo eravamo tutti contentissimi, il primo allenamento è stato fantastico si respirava passione e voglia di normalità. La routine quotidiana non è più quella normale, ma è giusto così, bisogna essere sicuri al 100% di poter stare tutti insieme”.