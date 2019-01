Novara, Viali: "Dobbiamo credere di poter fare qualcosa di straordinario"

© foto di Federico De Luca

William Viali, allenatore del Novara, prima della partenza per Roma, dove i piemontesi affronteranno la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia, è così intervenuto in sala stampa: "Sicuramente questo è un premio per i ragazzi, andarsi a giocare una partita contro la quarta della Serie A, in uno stadio del genere, è una grande soddisfazione. Sono cose che non capitano spesso e bisogna essere consapevoli che la determinante saranno loro, e se non andiamo convinti di poter fare qualcosa di eccezionale, non riusciremo a sfruttare anche quel poco che potrebbero concederci".

"Torno in uno stadio dove ho vissuto belle esperienze da allenatore, ed è la prima volta, e sarà emozionante anche per me. Voglio vedere una squadra che sogni di poter fare qualcosa di incredibile, questo atteggiamento ci può portare a cogliere l'occasione. Voglio vedere coraggio, entusiasmo, per cercare di fare qualcosa di bello. Deve essere vissuta come un'occasione. Non dobbiamo concedere occasioni su calci piazzati e soprattutto la profondità, perché loro in ripartenza possono risultare micidiali".

"Questa è una gara a se stante. In campionato stiamo vivendo un momento di convinzione e determinazione, serve dare continuità. E fare qualcosa di particolare contro la Lazio ci può dare ulteriore autostima, che forse nella prima parte di stagione ci è un po' mancata".