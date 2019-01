Olbia, Peralta in dirittura d'arrivo: domani giorno decisivo

Non solo Torino. Dalla Spagna: Parma e Frosinone su Jesé Rodriguez

Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato dell'interesse del Torino per Jesé Rodriguez, attaccante di proprietà del PSG che ancora non ha giocato neanche un minuto con i campioni di Francia. Secondo As oltre al Torino sull'ex Real Madrid si stanno muovendo con interesse anche Parma...