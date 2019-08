Olbia, rosa da completare. Il sogno Ragatzu: il Cagliari temporeggia

Annunciata la numerazione ufficiale delle maglie dell’Olbia per la stagione che prenderà il via questa settimana e, nel leggerla, risalta una particolarità: non è ancora stata assegnata la numero 10, il sogno di tutti i fantasisti. Quella che, lo scorso anno vestiva Daniele Ragatzu.

I rumors di un suo ritorno – Recentemente è emersa la possibilità di un ritorno in Gallura del classe ‘91, attualmente al Cagliari, ma la trattativa non è così in discesa come potrebbe sembrare. Da capire, principalmente, se proprio il Cagliari deciderà di puntare su di lui: non è infatti scontato che in rossoblù arrivi un attaccante, e, qualora così fosse, sarebbe bloccata la sua partenza.

Il mercato dei galluresi – Squadra, quella a disposizione di mister Filippi, quasi al completo, ma qualcosa sarà ancora fatto. E magari proprio in attacco, l’assenza di un “diez” è sotto gli occhi di tutti, e una mezzala e un trequartista sono tra i probabili obiettivi del club. Così come un portiere e un play alternativo a Muroni, anche se molto si lega alle uscite che ci potrebbero essere da qui al 2 settembre.