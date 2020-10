Padova, Mandorlini su Pesenti: "Nessuno screzio, ma spero che abbia una giornata negativa"

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l’Arezzo il tecnico del Padova Andrea Mandorlini ha parlato dell’ex Massimiliano Pesenti passato nell’ultimo mercato proprio dai veneti ai toscani dopo non aver trovato spazio con l’ex tecnico dell’Hellas: “ È un bravo ragazzo, tosto, io ho un buon rapporto, le cose potevano andare diversamente, non ho mai avuto nessun tipo di screzio, son felice sia tornato in pianta stabile. - conclude Mandorlini – Spero che domani abbia una giornata negativa, passatemi la battuta”.