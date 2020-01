© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Benjamin Mokulu è lontano da Padova. Il giocatore infatti non è stato convocato – per scelta tecnica e societaria – per la prossima sfida di campionato e questo lascia presagire che sia ormai a un passo il suo addio verso il Gubbio. Il club umbro è infatti in trattative con quello veneto con il giocatore che nelle ultime ore si sarebbe convinto ad accettare la nuova destinazione fino a giugno.