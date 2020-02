vedi letture

Padova, Santini: "Cerchiamo il salto di qualità fuori casa. Credo che a breve arriverà"

Attraverso i canali ufficiali del club, in casa Padova è l'attaccante Claudio Santini a fare il punto della situazione: “Con l’arrivo di Mandorlini stanno arrivando ottime prestazioni, forse manca un salto di qualità fuori casa che stiamo cercando e che penso arriverà. Questa squadra meriterebbe di stare più in alto in classifica, non voglio dire che dovremmo stare lassù col Vicenza ma dovremmo essere più in alto di come siamo. Il mio ruolo è quello di adattarmi a quello che vuole il mister, cerco di fare il massimo per questa squadra. A livello mentale domenica ero incazzato e volevo dimostrare il mio valore. Domenica credo di aver giocato bene, a volte ci si riesce a volte meno. Non è mai facile entrare in partita subito, cerco di essere sul pezzo e spero di poter continuare così. Oggi compio 28 anni, ne ho ancora qualcuno davanti per poter giocare e divertirmi. Dicono che a questa età si sia all’apice della carriera, spero di potermi sentire bene e di fare un salto di qualità anche in Serie B”