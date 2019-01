Sarà Matteo Perri il nuovo innesto che rinforzerà la batteria under della Paganese. Il terzino sinistro classe '98, che ha vinto il ballottaggio con Marco Cotroneo ma era stato sondato dal club di Raffaele Trapani già da dicembre, arriverà in prestito dall'Ascoli dopo aver militato in questa prima parte di stagione con la Viterbese. Il reparto difensivo sarà ora completato da un rinforzo di esperienza: in cima alla lista dei desideri c'è sempre Mariano Stendardo del Matera, ma si seguono anche altre piste. In uscita c'è invece il 2000 Alessandro Gargiulo. Poi il mercato in entrata azzurrostellato non dovrebbe registrare altre acquisizioni.