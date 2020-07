Palermo, asse con la Reggina. Si lavora ad un poker di nomi. Il sogno è Corazza

Sono quattro i giocatori che potrebbero passare nel corso delle prossime settimane da una grande del Sud che ha lasciato da poco la Serie C per tornare in cadetteria ad una che la terza serie l'ha appena ritrovata, dodici mesi dopo il fallimento. I club in questione sono, ovviamente, Reggina e Palermo che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero iniziato a dialogare attraverso un contatto fra il ds rosanero Castagnini e quello amaranto Taibi dei difensori Desiderio Garufo e Giuseppe Loiacono oltre che del centrocampista Francesco De Rose. L'attenzione principale, però, è rivolta a Simone Corazza attaccante da 14 gol nell'ultima stagione.