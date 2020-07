Palermo, spunta un altro nome per la panchina: idea Grosso

Un ritorno in rosanero per quello che potrebbe essere l'anno della svolta? Forse. Almeno stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: alla ricerca del nuovo allenatore (LEGGI QUI LE PRIME INDISCREZIONI), il Palermo, neopromosso in Serie C, ha messo nel mirino Fabio Grosso, reduce dall'esperienza sulla panchina del Brescia, e conoscitore della piazza, avendone vestito la maglia dal 2004 al 2006.

Attesi eventuali sviluppi.