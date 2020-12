Palermo, via libera per la costruzione del nuovo centro sportivo. Investimento da 6 milioni di euro

Buone notizie per il Palermo e i suoi tifosi sul fronte delle infrastrutture. Il club rosanero si è infatti aggiudicato il bando per l'assegnazione per i prossimi cinque anni, prorogabile per altri cinque, del campo comunale del Comune di Torretta, municipio ad est della città siciliana, per la realizzazione del nuovo centro sportivo della prima squadra. Il club di Viale del Fante dovrà corrispondere un canone annuo di concessione di 12.600 euro per un'area di circa 100 mila metri quadrati. L'investimento complessivo per la realizzazione della struttura si aggira sui 6 milioni di euro.