Paroni: "Non mi sono mai visto lontano da Chiavari e dall'Entella"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il rinnovo, a vita come spiegato dal patron Gozzi, con la Virtus Entella il portiere Andrea Paroni ha espresso tutta la propria felicità per poter continuare il proprio rapporto con un club in cui milita dal 2008 e di cui è diventato bandiera: "Sarà la dodicesima stagione in biancoceleste. Se durante quell’estate del 2008 mi avessero detto che da lì in poi non avrei più cambiato maglia non ci avrei creduto. Invece eccomi qui a prolungare ancora questa avventura. Una scelta che ho voluto fortemente perché sinceramente non mi sono mai visto concretamente lontano da Chiavari e dall’Entella. - continua Paroni come riporta il sito ufficiale Entella.it -Una scelta che non poteva non essere tale dopo un’annata straordinaria, fatta da un gruppo ancora più straordinario e da uno staff che ci ha permesso di realizzare un’impresa. Una scelta che mi responsabilizza ancora di più perché non ci sono gli onori ma anche e soprattutto oneri e dunque, dopo tanti anni, voglio continuare a mettermi in gioco senza guardare indietro a quello che ho e abbiamo fatto ma solo ed esclusivamente guardando avanti. Ringrazio il presidente Gozzi, tutta la società e i tifosi per la stima che ora e in questi anni hanno sempre riposto in me. Lavoro, sacrificio e rispetto da parte di parte mia non mancheranno mai".