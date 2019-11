Patron Ternana: "Arrabbiato come una biscia. Gallo si dia una mossa"

© foto di Federico Gaetano

Come riferisce ternananews.it, ai microfoni dell'emittente TEF, è intervenuto il patron della Ternana Stefano Bandecchi, che ha commentato il pari dei suoi in quel di Teramo: "Sono arrabbiato sia per il gol che abbiamo incassato subito dopo aver segnato, sia per quello che sta succedendo a Rieti. Noi oggi (ieri, ndr) abbiamo perso, non pareggiato. Abbiamo fatto una brutta figura, creando poco: è vero che c'era un rigore a nostro favore, ma il gol del Teramo era buono. Non lo dico io, lo dice Tagliavento, che, forse, un po’ se ne intende. Vi dirò quello che si diceva ad Alamein, ma al contrario: ci è mancato il carattere, ma non la fortuna. La Ternana non mi è piaciuta, abbiamo giocato male, il Teramo è stato migliore. La mia squadra non ha giocato come può e deve giocare, ci è mancato il carattere, ci ha salvato solo la fortuna. Non finalizziamo niente, per quanto creiamo. Se volete che la Ternana faccia un campionato decente, bisogna dire la verità. Il Teramo è un’ottima squadra? Certo, ma chi se ne frega. Anche la Reggina e la Bari sono ottime squadre, secondo questo ragionamento, allora, non dovremmo vincere con nessuno.Noi dobbiamo vincerle tutte, altrimenti si finisce in un girone infernale, io pago un milione e 100 mila euro al mese di stipendi, se non servono a vincere, meglio darli agli orfanelli. Siamo terzi a sette punti dalla Reggina e questa squadra non può permetterselo. Gallo sarà il mio allenatore anche l’anno prossimo, ma deve darsi una mossa: questa squadra manca di fame, troppe giustificazioni, troppe chiacchiere. Alla prossima partita verrò di persona, perché sono arrabbiato come una biscia. Sia allenatore che gruppo hanno la mia massima fiducia, ma oggi non mi sono piaciuti".

E sul Rieti, non sceso in campo a Reggio Calabria (con la Reggina che vedrà il match vinto a tavolino: "Inciderà moltissimo, sicuramente, soprattutto se dovesse essere cancellato. Per assurdo, avrei preferito che tutti avessero tre punti a tavolino. Spero per loro, per la città e i calciatori che alla fine la situazione si risolverà, ma so che non è la sola situazione. Queste cose fanno male allo sport. La Serie C ha 60 squadre, ne falliscono 6-7 ogni anno, non è più quella di una volta. Non commenterò le dichiarazioni di Ghirelli".