Pergreffi: "Modena società ambiziosa e una tifoseria che merita di più della C"

Il nuovo difensore del Modena Antonio Pergreffi ha parlato ai microfoni di 1912 Station del suo arrivo in gialloblu: "Con mister Mignani ci siamo già parlati, ci siam fatti una risata sugli scontri passati. Sono veramente contento di essere approdato a Modena, è una società ambiziosa e una tifoseria che merita di più della C. C'è calore e non tutte le squadre di C hanno questa forza. Spero che si possa fare tutti insieme qualcosa di importante".