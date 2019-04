Il direttore sportivo del Piacenza Luca Matteassi ai microfoni di Tuttoc.com ha parlato della corsa al primo posto che vede gli emiliani a un’incollatura dalla Virtus Entella: “È vero, si parla molto del big match contro l'Entella, ma c'è appunto prima la Lucchese. E quella contro i rossoneri sarà una gara veramente dura, anche perché la squadra presenta un ottimo organico, senza penalizzazioni sarebbero ai play off, non vanno affatto sottovalutati. Noi dobbiamo fare il massimo, perché se sbagliamo la partita di domani tutto diventa più difficile. Guardiamo prima alla Lucchese, poi all'Entella. - conclude Matteassi - L'obiettivo iniziale era quello di arrivare più in alto possibile, poi è diventato stare più vicini possibile all'Entella, ma ora è normale guardare un po' oltre. Dobbiamo cercare di arrivare li, ma prima abbiamo un percorso da intraprendere: non è una frase fatta, ma tutto passa da Lucca".