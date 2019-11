Piacenza, Matteassi: "Prematuro parlare di mercato. Occorre fare punti"

© foto di Dario Raimondi

Conferenza stampa in casa Piacenza, con la squadra in silenzio stampa e il Ds Luca Matteassi unico a parlare. E oggi, come riferisce sportpiacenza.it, ha parlato anche di mercato: "E’ normale essere sempre attenti e vigili al mercato ma è troppo prematuro parlarne ora, l’unica cosa che dobbiamo fino a Natale è incamerare punti, dopodiché valuteremo la situazione".