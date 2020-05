Picerno, Giacomarro: "Con la società siamo progettando, ci toglieremo belle soddisfazioni"

Il tecnico del Picerno Domenico Giacomarro ha commentato ai taccuini del sito ufficiale del club il rinnovo di contratto: "Con la Società non ho mai avuto problemi e stiamo progettando insieme. Con il dg Mitro e la Società ci siamo sempre confrontati con grande rispetto e intelligenza. Ci siamo incontrati dopo questo periodo che ci ha costretti al lockdown, ed è stata solo la conferma di proseguire insieme come già d’accordo. Mai messo in discussione di voler lasciare Picerno. Poi, con il nuovo campo che sarà il gioiellino della Basilicata e del Sud, ci toglieremo belle soddisfazioni. Grazie alla Società a nome di tutta la squadra per i sacrifici fatti anche in questa emergenza, adempiendo ad ogni pagamento e senza farci mai mancare l’apporto, come d’altronde da sempre".