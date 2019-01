Pisa, da valutare le posizioni di Masi e Izzillo

Una lista over da sfoltire, ma senza fretta di farlo. Il Pisa, dopo gli altisonanti colpi in entrata, è a lavoro sul fronte uscite, e, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sono al vaglio le posizioni del difensore Alberto Masi e del centrocampista Nicolas Izzillo. Non è però scontato che i due lascino la formazione toscana, molto dipenderà dai prossimi giorni.