ufficiale Atalanta, preso il difensore 30enne Masi dalla Triestina. Giocherà nell'U23

Nuovo acquisto per l'Atalanta reso noto dal portale della Lega Serie A. La Dea ha infatti depositato il contratto del trasferimento a titolo definitivo di Alberto Masi, difensore classe 1992 capace di giocare sia centrale che terzino destro acquistato dalla Triestina.

Un innesto curioso, visto che si tratta di un calciatore di 30 anni che nella sua carriera non ha neanche una presenza nella massima serie. Secondo le ultime informazioni che circolano, in realtà, il suo acquisto è da collegarsi alla costruzione della nuova squadra Under 23 in Serie C.