Pistoiese, El Kaouakibi: "Sono grato a questo club. Penso al presente"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Claudia Marrone

Hamza El Kaouakibi, calciatore della Pistoiese, sta vivendo una stagione da protagonista con la casacca arancione. Per il classe ’98 l’avvenire sembra roseo, ma al momento non interessa al ragazzo che ha già indossato la maglia delle giovanili della nazionale marocchina. “Voglio pensare al presente, che si chiama Pistoiese - ha detto il giocatore ai microfoni del sito ufficiale degli arancioni -. Mancano 8 partite e dobbiamo essere concentrati su quelle: la squadra merita di togliersi delle soddisfazioni, dopo troppe delusioni. Le due vittorie di fila ci hanno regalato fiducia e vogliamo concludere il campionato regalando qualche gioia ai tifosi”. Il giocatore è in scadenza di contratto ed è di proprietà del Bologna, club dove è cresciuto. “In estate penseremo al futuro, ma quello che decideranno il Bologna e la Pistoiese lo accetterò - ha proseguito il giocatore -. I rossoblù sono un sogno, perché sono cresciuto con quella maglia e sono bolognese. Mi rendo conto però conto di quanta sia lontana la possibilità di giocarvi fin dalla prossima stagione, perché devo ancora migliorare tanto. Sono però riconoscente in modo assoluto alla Pistoiese che mi ha aperto la strada in un campionato professionistico: qui ho trovato l’ambiente giusto, una società ed una piazza prestigiosa che mi ha messo nelle migliori condizioni di esprimermi al massimo”.