Pistoiese, ernia inguinale per Rovini: avanti con la riabilitazione

Fonte: TuttoC.com

Emanuele Rovini ha effettuato le cure per la grave lesione di terzo grado all’otturatore esterno della coscia sinistra. A comunicarlo la Pistoiese, tramite una nota ufficiale sul sito del club.

"Per la profondità e la gravità della lesione si sono rese necessarie cure mediche e fisioterapiche complesse che, in accordo con la Società di appartenenza, l’Udinese, sono state effettuate ad Udine. Durante la fase riabilitativa, si sono presentate alcune complicanze insorte negli ultimi giorni che ne hanno rallentato il decorso. È stato perciò effettuato in questa settimana un consulto a Roma, che ha evidenziato la presenza di ernia inguinale, per la quale potrebbe essere necessario l’intervento chirurgico, da effettuarsi eventualmente dopo la conclusione della stagione sportiva. Attualmente il giocatore sta proseguendo le cure riabilitative, che sono monitorate costantemente", si legge nel comunicato ufficiale.