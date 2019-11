All’interno della trasmissione Area C, format di Sky dedicato alla Serie C, è intervenuto il centrocampista della Pistoiese Francesco Valiani: “Tornare a Pistoia era quello che mi ero sempre prefissato negli obiettivi, finire da dove sono partito, nella squadra per cui ho sempre tifato. Pistoia è la mia città, l’arancione è il mio colore, ho sempre seguito la squadra e sapevo che il cerchio si sarebbe chiuso così”.

Si va poi sul campionato: “Il Monza è una squadra forte per fare già la B, noi stiamo sicuramente crescendo, facciamo crescere i giovani e vogliamo fare un campionato migliore di quello fatto lo scorso anno”.

Conclude poi: “Cosa farò da grande? Intanto quest’anno e il prossimo voglio giocare...”.