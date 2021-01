Pistoiese, Valiani: "Ho quasi 41 anni, a fine stagione deciderò il futuro. Ritiro? Vedremo"

Tra gli uomini di spicco della Pistoiese, c'è sicuramente Francesco Valiani che, ai microfoni di tuttoc.com, ha fatto il punto della situazione: "Soprattutto in casa siamo riusciti ad avere maggiore continuità portando a casa vittorie importanti. Mentre in trasferta dobbiamo ancora migliorare, abbiamo conseguito soltanto un punto. C'è amarezza per non aver proseguito con Frustalupi, anche per quanto fatto da suo padre per questa società mi è dispiaciuto per il suo allontanamento. Mi sarebbe piaciuto fare una stagione con lui, abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto ma purtroppo quando non ottieni risultati accade questo. Riolfo ha avuto la capacità di toccare le corde giuste puntando sul nostro orgoglio".

Nota poi sul futuro: "Adesso navigo a vista, il prossimo mese di ottobre avrò 41 anni quindi c'è da capire quando sarà il momento opportuno per terminare la carriera. Questo tipo di valutazioni le farò a fine stagione. Al momento mi sento bene, mi diverto ancora molto. Il futuro mi vedo più in una figura dirigenziale che dentro al campo. Ci sarà da capire le tempistiche ma le idee sono queste".