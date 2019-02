Pochesci: “Ranucci è il male della Ternana. Io l'avrei salvata bendato”

© foto di Federico Gaetano

Ieri sera nella trasmissione “Campo Aperto” in onda su TEF è intervenuto Sandro Pochesci, ex allenatore della Ternana, che ha attaccato duramente il presidente rossoverde Stefano Ranucci additato come il male delle Fere: “L’anno scorso avrei salvato la squadra anche bendato, malgrado il presidente remasse contro di me e mi mettesse contro i giocatori. Ranucci deve capire che il male della Ternana è solamente lui, si è messo contro il Palazzo, i giocatori e di conseguenza i direttori. De Canio stava andando bene e ha distrutto pure lui perché vi dico che se a De Canio non gli rompeva le scatole nessuno, se nessuno gli faceva la guerra contro come invece è successo, avrebbe ottenuto i risultati. Purtroppo a Terni ci sono dei giornalisti che non hanno il coraggio di dire queste cose, che sanno solo offendere e se volete vi faccio i nomi e cognomi di chi è a libro paga di Ranucci. - conclude Pochesci come riporta Ternananews.it - Bandecchi? Fino al 30 novembre parlava solo con me, ma dopo qualcuno, il signor Stefano Ranucci, ci ha fatto litigare dicendo bugie e falsità sul mio conto”.