Pontedera, Maraia: "Le vittorie per forza non esistono, devono essere costruite piano piano"

Dalla colonne del quotidiano La Nazione, il tecnico del Pontedera Ivan Maraia ha parlato del momento non brillante della squadra, reduce da tre ko consecutivi e scivolata al quarto posto della graduatoria: "A noi un momento negativo può capitare, e in questo casi bisogna stare vicini ai giocatori. Se c’è qualche malumore, ci sono ancora tante partite alla fine del campionato e quindi parlare di queste cose è fuori luogo. La squadra da parte sua non deve pensare al fatto che deve vincere perché sono sette partite che non gli riesce. Deve piano piano ricostruire la fiducia nei suoi mezzi. E una partita come quella con l’Alessandria se finiva 0-0 era positiva per ricostruire il morale. In ogni caso le vittorie «per forza» non esistono, ma devono essere costruite piano piano"