Pordenone, Mokulu in salita. Guidone e Geijo le alternative

Il Pordenone continua la ricerca di un centravanti di spessore per andare alla caccia della Serie B. La strada che porta a Benjamin Mokulu del Carpi appare in salita, il club emiliano non ha intenzione di partecipare all’ingaggio e c’è l’inserimento della Juventus U23, e per questo il club friulano sta sondando altri due profili: Marco Guidone del Padova e Alex Geijo del Venezia.