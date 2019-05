Pordenone, Stefani: "Anno dopo anno abbiamo aggiunto qualcosa in più"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il capitano del Pordenone Mirko Stefani ha parlato al Messaggero Veneto della storica promozione in Serie B dei Ramarri: “Ogni anno abbiamo messo qualcosa di più rispetto a quello precedente, grazie alla mentalità vincente del presidente Lovisa che ora si gode il successo. In questa stagione siamo andati avanti come se stessimo vivendo una stagione normale. - continua Stefani – Voglio ringraziare mister Tesser che ha limato i nostri difetti, ma anche gli allenatori precedenti come Tedino che ci ha fatto giocare in modo spettacolare avvicinandoci molto alla città, Colucci e Rossitto".