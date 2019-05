Pordenone, Tesser: "Felice di proseguire qui. Lavoreremo duro per la B"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Non solo l'ufficiale riconferma per la prossima stagione, ma anche il prolungamento del contratto con il Pordenone, fino al 2021. Dopo l'ufficialità della notizia, mister Attilio Tesser, attraverso i canali ufficiali del club, ha così parlato:

"Sono felicissimo di proseguire il percorso iniziato lo scorso luglio. La promozione in B è un risultato straordinario, quanto meritato per il lavoro svolto da società, squadra e staff. Un premio per tutta la comunità pordenonese, che ci è sempre stata vicina e sta vivendo un sogno bellissimo. Adesso pensiamo all’ultima giornata di campionato, alla Supercoppa e poi lavoreremo al massimo per la serie B”.