Pordenone, Tesser: "Spero di regalare l'impresa ai tifosi già domani"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser alla vigilia della trasferta di Gubbio ha parlato in conferenza stampa della possibilità di festeggiare la promozione in Serie B: “Sono felice di avere la possibilità di giocarmi un obiettivo così importante, ma sarò ancora più felice se domani riusciremo a regalare questa impresa ai nostri tifosi. Non abbiamo ancora vinto nulla, abbiamo fatto solo un altro passo in avanti, ora serve l’ultimo, quello definitivo, ma incontreremo una squadra forte, in grado di mettere alle corde Vicenza, Triestina e Monza. Non sarà una passeggiata, ma la squadra ne è consapevole, è concentrata e ha voglia di fare bene”.