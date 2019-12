Fonte: firenzeviola.it

Tra i giocatori della Fiorentina che potrebbero cambiare maglia nel prossimo gennaio c'è sicuramente Michele Cerofolini: il portierino classe '99 - in questi mesi rimasto in forza al club viola per recuperare da un brutto infortunio al legamento crociato - ha avuto alcune richieste nel corso di queste settimane ma, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la società che sembra più vicina all'estremo difensore è il Potenza, formazione che milita nel girone C di Serie C e che è attualmente terza in classifica dietro le corazzate Reggina e Bari.