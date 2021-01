Pres. Alessandria: "Con Bruccini c'è l'accordo, mancano alcuni dettagli con il Cosenza"

Dalle colonne de La Stampa - ed. Alessandria, il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi ha commentato il mercato dei grigi. Partendo dall'arrivo dell'attaccante Francesco Stanco: "Trattativa velocissima, il rinforzo in attacco non era la priorità anche se serviva un elemento diverso da Stijepovic lì davanti. È capitata l’occasione e non ce la siamo fatta sfuggire. Direi che Eusepi, Arrighini, Corazza e Stanco formano un bel quartetto, ora sotto per sistemare gli altri reparti. Bruccini? Non possiamo annunciarlo finché non ci sono tutte le firme. Se mancasse solo la mia, non sarebbe un problema perché so quello che voglio. Non conosco però gli altri interlocutori nella trattativa e preferisco dunque un po’di cautela. L’accordo col ragazzo c’è, il dettaglio da risolvere col Cosenza è questione di ore e spero che venga sbrogliato in fretta perché a centrocampo abbiamo bisogno di un innesto già contro il Como. Ci sono altri nomi importanti su cui il direttore sportivo sta lavorando, se riusciremo ad arrivare a qualcuno fra questi avremo fatto un bel mercato di riparazione e potremo fare un bel girone di ritorno".