Pres. Bari: "Sei settimane gridavano alla vergogna, oggi alla Champions"

Come riferisce tuttobari.com, questa mattina è intervenuto sulle frequenze di RadioBari, il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis. Toccando molti temi, primo tra i quali il positivo momento della squadra: "E' stato bello ricominciare a costruire tutte le fasi che mancavano. Soprattutto ricostruire fiducia. Il mister ha applicato il proprio lavoro in maniera certosina, i risultati si vedono. Sei settimane fa i giornali gridavano alla vergogna, oggi siamo già in Champions League. Come al solito non c'è equilibrio. E' presto per qualunque giudizio, mi auguro di costruire con Vivarini un percorso di continuità. Società? La sensazione è che dal punto di vista dell'azienda cominciamo ad aggiungere optional. Gli store del Bari erano una delle varie tappe, ci sarà l'apertura di un altro store prima di Natale. Stiamo lavorando ora sul museo: è un progetto ambizioso ma che vorrei regalare alla città. Gli abbonati? Ci saranno sconti nei momenti clou della stagione e operazioni di marketing. Già all'inaugurazione delle store, 50 selezionati hanno partecipato all'apertura. Sono operazioni che coinvolgono e premiano chi si è abbonato".

Nota conclusiva sui tifosi: "Passeggio per la città e arrivo allo stadio con un anno di successi. Anche quest'anno si è recuperato, dopo un inizio ballerino. Vorrei vedere i tifosi nei momenti di difficoltà: quel che ho visto ora è che c'è un buon tifo. Bisognerà vedere quanto le cose potrebbero cambiare davanti a momenti di difficoltà, sperando di non averne mai".