© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grandi progetti nella mente del Bari e del presidente Luigi De Laurentiis che dal Social Football Summit 2019 ha parlato della questione stadio: "E' un tema molto importante per un brand come il nostro: rappresenta i valori dello sport e della cultura. Il primo intervento - riporta tuttobari.com - è stato quello di brandizzare lo stadio con il nuovo logo e aumentare il livello di qualità. Abbiamo migliorato le hospitality e rimodernizzato uno stadio degli anni novanta. Abbiamo lanciato lo store ufficiale, stiamo lavorando sul museo ufficiale. Lo stadio deve essere vissuto sette giorni su sette. Stiamo pensando di creare la SSC Bari Sports Clinic. Il San Nicola non deve essere una cattedrale nel deserto. Anche lo sviluppo tecnologico è fondamentale. Lo stadio deve essere un Luna Park di contenuti per un tifoso".