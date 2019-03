Pres. Bisceglie: "Non tollereremo altri cambi di regole in corsa"

Fonte: TuttoC.com

Il Bisceglie frena la corsa di un'altra big e batte in casa il Catanzaro. Il presidente dei nerazzurri, Nicola Canonico, commenta la gara in sala stampa insieme al mister Vanoli: "Queste vittorie sono frutto della concentrazione dei ragazzi. Ieri abbiamo fatto un bel discorso, in cui ci siamo detti che, se avessimo battuto il Catanzaro, tutti avrebbero parlato di noi. Dopo il calciomercato ho detto che ci saremo divertiti e credo che siamo a buon punto. Con i ragazzini possiamo competere in Serie C, l'abbiamo dimostrato anche oggi, visto che il nostro portiere è stato chiamato in causa solo una volta su punizione e nel secondo tempo abbiamo sfiorato più volte il raddoppio". L'analisi si sposta dal particolare della partita al generale di un campionato giudicato troppo sproporzionato nel rapporto tra costi e incassi: "I diritti televisivi sono fondamentali e occorre fare una programmazione in Lega per venderli. Quando sono arrivato in Serie C col Bisceglie, due anni fa, ho trovato un contratto in essere con Eleven Sport e credo che questo accordo debba essere rivisto in base ai minimi contrattuali. Se la C vuole continuare a vivere come campionato professionistico, c'è bisogno che la Lega, la Federazione e il Coni contribuiscano maggiormente a livello economico, perché il solo impegno di noi presidenti non basta. Qui a Bisceglie abbiamo una piazza piccola e stiamo cercando di valorizzare i giovani perché da questo deve ripartire il calcio italiano. Chi punta a vincere tutto e subito, fa solo disastri". Un commento anche sul regolamento playoff e playout, recentemente ufficializzato dalla Lega ma che potrebbe essere ancora soggetto a cambiamenti: "Non credo che si possano nuovamente cambiare le regole del gioco, visto che queste sono state rese note poche settimane fa. Se poi dovesse succedere, saremo in prima linea per fare ricorso perché non è accettabile che si cambi nuovamente, quando ci sono società che hanno 18 punti di penalizzazione. In questa stagione ci sono club che non dovevano iscriversi, nel Girone A tre rischiano di sparire e di falsare anche le ripartizioni economiche mentre noi rispettiamo le regole. Se la Lega dovesse cambiare ancora, saremo in prima linea nel chiedere l'azzeramento dei vertici federali".