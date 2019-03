© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ha commentato il momento della sua squadra nel corso di un’intervista concessa all’edizione odierna de Il Secolo XIX e riportata da TuttoEntella.com: “La vedo bene, anche il secondo tempo di Alessandria ha fatto vedere un’Entella in palla che è crescita con il passare dei minuti e sino alla fine ha provato a vincere. La difficoltà più importante che abbiamo avuto in questo campionato sono le partite su certi campi. S’è visto a Olbia, Lucca, Cuneo e a tratti anche Alessandria. Siamo abituati a giocare su un biliardo, a proporre calcio tecnico e in certi contesti dove si fa fatica e far viaggiare la palla abbiamo difficoltà. Questo è il problema più grosso che abbiamo e che avremo in altre gare di questo finale di stagione”.