Pres. Entella: "Secondo e la Pro Vercelli esempio di calcio pulito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Virtus Entella-Pro Vercelli è stato il big match di giornata per quanto riguarda il turno infrasettimanale di Serie C. Al termine del match il presidente delle Bianche Casacche Massimo Secondo è andato a fare i complimenti al numero uno dei Diavoli Neri Antonio Gozzi per il successo per 2-1 conquistato al Comunale di Chiavari. Subito dopo Gozzi ai microfoni di TuttoC ha dichiarato: "Voglio ringraziare il presidente Secondo per il suo gesto. Lui e la Pro Vercelli sono un esempio chiaro di un calcio pulito, nel pieno rispetto delle regole. Sia il presidente che tutta la Pro Vercelli sono protagonisti di grande spessore e importanza del nostro mondo