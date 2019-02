Pres. Fermana: "Grandi sacrifici nella sessione invernale di mercato"

Umberto Simoni, presidente della Fermana, in vista della sfida al Sudtirol ha lanciato il solito messaggio alla squadra e ai tifosi dalle colonne ufficiali del sito dei marchigiani: "La partita di Ravenna è da dimenticare perché in quel campo inzuppato di acqua e di fango non si doveva giocare. Sabato contro il Südtirol mi auguro che il terreno di gioco non sia in quelle condizioni e, anche se incontriamo una squadra forte, ce la dobbiamo giocare a testa alta. La società ha fatto grandi sacrifici nella sessione di mercato invernale. I nuovi arrivi si stanno inserendo in fretta e questo grazie anche alla professionalità di mister Flavio Destro quindi, ragazzi, sabato entrata in campo con grinta, determinazione e cattiveria agonistica! Caratteristiche che avete sempre avuto e che dovete rimettere in campo ancora con più voglia di vincere, per regalarci un risultato positivo. Termino con un pensiero al nostro attaccante Luca Cremona: l’operazione è perfettamente riuscita e ora gli auguriamo una pronta ripresa con un grosso abbraccio. Lo aspettiamo al più presto".