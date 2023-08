ufficiale Fermana, la maggioranza torna alla famiglia Simoni. Umberto Simoni nuovo Ad

Nella giornata di oggi - come si legge testualmente sul sito ufficiale della Fermana - si è tenuta una riunione tra tutti i soci con l’obiettivo di determinare la nuova governance societaria della formazione marchigiana. "L’assemblea stessa - come da comunicato - ha deliberato che la famiglia Simoni prenderà la maggioranza assoluta delle quote e che Umberto Simoni sostituirà l’attuale amministratore unico Scheggia Vinicio, il quale è stato ringraziato per l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo anno.

La nuova governance sarà retta da un consiglio di amministrazione con Umberto Simoni Presidente. L’obiettivo di questo nuovo asset societario sarà:

- Rafforzamento della prima squadra per poter affrontare al meglio la stagione sportiva 2023 - 2024;

- Sviluppo del settore giovanile che sarà la base delle nuove leve della prima squadra;

- Rafforzamento organizzativo ed economico – patrimoniale della società".