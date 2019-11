"Non ci buttiamo la croce addosso, vietato abbattersi perché a mio avviso la squadra ce l'abbiamo": esordisce così il presidente della Fermana Umberto Simoni, al programma di Tvs Le Marche nel pallone. Proseguendo poi, come riferito da tuttoc.com che ha ripreso il Corriere Adriatico: "E' un buon organico che ci potrà dare delle soddisfazioni. Non dobbiamo disgregarci ma fare gruppo. Stiamo lottando anche contro gli imprevisti, qualche infortunio, qualche decisione arbitrale. Inutile prendersela con 4 o 5 giocatori. Rimpiazzare chi ha qualità non è facile. Questo girone è una B2 e bisogna lottare".