Pres. Lega Pro: "Siamo lega dei pulmini: cambiamo la cultura calcistica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova trasmissione sulla Serie C quella targata Sky, all’esordio oggi. Area C è infatti sbarcata in tv, e come primo ospite stagione non poteva che esserci, in collegamento da Roma, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Siamo la lega dei pulmini, simbolicamente arriviamo nelle abitazioni per prendere ragazzi e ragazzi e insegnare loro il calcio togliendoli dai pericoli della strada: c’è un reticolo sotterraneo che pulsa, e noi siamo questo”.

Ma si va subito al campo: “Il gol più bello del weekend? Quello del Cesena, sotto la pioggia era difficile farlo. A ogni modo ci sono tanti gol belli, anche quello di De Cenco: Pontedera, per altro, è lo stadio plastic free, quello con seggiolini che non sono in plastica, uno dei più avanzati del mondo. Parlo poi del Monza: per la C avere Berlusconi significa avere un uomo che ha portato al massimo livello il rapporto tra comunicazione, media e sport, uno che ha reso grande il calcio italiano e sta continuando a farlo, ma ci sono con lui anche tanti altri imprenditori. Il pubblico così risponde meglio, Vicenza-Padova è stata sold out di pubblico: si può cambiare la cultura del calcio così facendo”.

E proprio dai campi di C, nascono anche idee innovative: “La regola dei cinque cambi, che abbiamo noi in C, è stata proposta quest’oggi anche al presidente Federale Gravina per la Serie A. Con 5 cambi si verificano molto meglio le cose, l’allenatore diventa molto determinante, e lo spettacolo ne beneficia”.