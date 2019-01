Pres. Matera: "Ecco perché non siam andati a Catania"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Prima rinuncia in campionato per il Matera che, questa sera, non si è presentato a Catania. TuttoC.com ha intervistato in esclusiva il presidente dei lucani, Rosario Lamberti.

Come mai non giocherete?

"Avevamo chiesto un rinvio alla Lega, ci è stato rifiutato. Non mi sembra il caso di umiliare ulteriormente i nostri ragazzi mandandoli a Catania a prendere 5-6 gol".

Si potrebbe pensare che il costo della trasferta sia stato proibitivo...

"In casa spendiamo oltre 5mila euro fra steward, ambulanze, affitto, biglietteria e vigili del fuoco. La trasferta a Catania mi costava 2800 euro. Mi sembra un po' pretestuosa questa cosa. Anzi, mi converrebbe giocare sempre fuori casa".

Quindi il prossimo weekend giocherete?

"Con i ragazzi che sono rimasti: abbiamo un rapporto stupendo con il dirigente del settore giovanile Sapio, tanto che lo indicherò come segretario generale. Purtroppo al momento andiamo avanti con i più giovani visto che non ci è ancora concesso fare mercato a causa della mancata presentazione di un documento da parte di chi aveva il Matera in precedenza. Oggi mi è arrivato un deferimento relativo a questa storia, relativa a una scadenza del 30 settembre. Ma io ho acquistato il club il 15 ottobre".

E quindi?

"E quindi ci dicano cosa dobbiamo fare: siamo fuori, siamo dentro, possiamo fare il mercato, non possiamo più farlo. Chiedete a Ghirelli cosa dobbiamo fare, la Lega ci dica come muoverci".

E la fideiussione?

"La presentazione o meno della fideiussione non vincola il mercato ma vi direi di chiamare l'agenzia romana della Cattolica: chiedete a loro a che punto è la lavorazione della polizza".

La mancata ufficializzazione della mancata disputa non è piaciuta a Catania .

" C'è una risposta ufficiale della Lega di non rinviare la partita del Catania. Correttezza avrebbe voluto, da parte degli etnei, sapendo le nostre difficoltà, che avessero accettato la richiesta di rinvio. I tre punti direi che se li sono presi".