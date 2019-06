Pres. Rende: "Con Andreoli abbiam riportato i valori umani al centro"

© foto di Andrea Rosito

Fabio Coscarella, presidente del Rende, in conferenza stampa ha così presentato il nuovo allenatore Angelo Andreoli: "Abbiamo voluto riportare i valori umani al centro del progetto Rende. Con la scelta di mister Andreoli abbiamo voluto riportare al centro di tutto i valori che hanno da sempre contraddistinto il Rende e che erano stati smarriti nella seconda parte dello scorso campionato. Il Rende è stato trattato come una bella donna da portare a cena e poi salutare il giorno dopo. Questo, siamo sicuri, non dovrà più succedere e la scelta fatta va in questa direzione", le parole raccolte dal sito ufficiale biancorosso.