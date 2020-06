Pres. Rende: "Retrocessioni a tavolino? Non c'è base giuridica"

Il presidente del Rende, Fabio Coscarella, attende con interesse le decisioni del Consiglio Federale di domani e auspica che non venga accolta la richiesta di retrocedere a tavolino le tre più Bisceglie e lo stesso Rende visto il distacco di oltre nove punti rispetto alla Sicula Leonzio: "Il consiglio direttivo di Lega Pro non può determinare gli indirizzi perché sui format decide l'assemblea - afferma a Calabria 7 - Non siamo i soli contrari all'ipotesi della retrocessione, perché un verdetto che non arrivi dal campo non può essere preso in considerazione. Se non si completa la stagione regolare non si possono emettere verdetti, c'è un'ampia base giuridica che lo dimostra. Noi ci stiamo preparando per affrontare i playout, con tutte le incognite che si porta dietro il fatto di giocare partite dopo così tante settimane di inattività".