Pres Samb: "Prolungheremo i contratti di Rocchi e Di Massimo"

Possibili novità di mercato a breve in casa Sambenedettese. Ad anticipare le mosse del club rossoblù è il presidente Franco Fedeli ai colleghi dl Corriere Adriatico, pronto a rinnovare i contratti del centrocampista Ludovico Rocchi (classe 1997) e dell'attaccante Alessio Di Massimo (classe 1996): “Confermo la volontà di allungare i contratti di Rocchi e Di Massimo, è un discorso che abbiamo già avviato in maniera positiva. Se i loro agenti faranno una richiesta giusta siamo pronti a chiudere entrambe le trattative. Mi auguro che tutto vada in porto perché sono due giovani che stanno facendo molto bene e vogliamo tenerli ancora alla Samb”.