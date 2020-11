Pres. Samb: "Zironelli non ha avuto paura di cambiare modulo. E ha mantenuto le promesse"

Torna a vincere la Sambenedettese, e lo fa battendo la Vis Pesaro. All'edizione odierna de Il Resto del Carlino - ed. Ascoli-Fermo, di questo ne ha parlato il presidente dei marchigiani Domenico Serafino: "Zironelli ha mantenuto la promessa che mi aveva fatto. Era stato importante non perdere contro Sudtirol e Perugia per poi andare a vincere contro i biancorossi. Soprattutto, poi, non ha avuto paura di cambiare modulo: ha visto che non avevamo i quinti di cui aveva bisogno e con i tre attaccanti riusciamo a tenere lontani gli avversari. Adesso Gare abbordabili? Non ci sono mai gare più facili di altre. Ogni partita nasconde insidie anche se è ovvio che sia un’opportunità che vogliamo sfruttare al meglio".