Pres. Sambenedettese: "Servono un difensore e un centrocampista"

In un'intervista rilasciata al Corriere Adriatico, e ripresa poi da tuttosamb.it, il patron della Sambenedettese Franco Fedeli ha parlato chiaro circa le prossime mosse di mercato del club: “È vero che cerchiamo un difensore e un centrocampista, poi l’organico si può definire completo. Ci sentiamo spesso con il DS Fusco e abbiamo chiara la situazione, nei prossimi giorni faremo qualcosa per sistemare anche gli ultimi tasselli”.

Al netto del play, in difesa probabilmente si cerca un terzino sinistro, poiché Gemignani e Trillò sembrano non aver convinto granché mister Montero.