Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, e Pietro Fusco, direttore sportivo rossoblù, incontreranno Stefano Sottili, attualmente il candidato numero uno per sedere sulla panchina rossoblù. A confermarlo lo stesso numero uno del club marchigiano ai microfoni di TuttoSamb.it dopo il vertice col dirigente: “Abbiamo discusso di tante cose oggi, ma ancora non c’è nulla di concreto riguardo allenatore e direttore sportivo. Fusco mi ha parlato molto bene di Stefano Sottili come possibile candidato alla panchina, settimana prossima ci incontreremo con lui e vedremo se le nostre idee vanno nella stessa direzione”.