Pres.Sicula Leonzio: "Ko con J.Stabia da stupidi. Ora battiamo il Catania"

Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio, a Catanista ha analizzato il finale di stagione dei bianconeri, tra il ko con la capolista e il derby in arrivo: "La sconfitta di domenica è stata da stupidi, per non dire un’altra parola. Con la Juve Stabia puoi perdere, per carità, ma non in quel modo; la Sicula ha fatto bello e cattivo tempo di quella gara, sul 2-0 dovevi blindare la gara e non possiamo permetterci di subire tre gol in quel modo. Dopo un’annata del genere, caratterizzata da un cammino burrascoso e numerosi infortuni (tra cui spiccano Juanito Gomez e Ripa), non si può dare un giudizio completo. Ci proveremo fino in fondo per riuscire ad agganciare i playoff, vincendo col Catania potremmo fare un grosso passo in avanti anche perché la squadra ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Conosciamo i nostri limiti, sappiamo dove dover migliorare e proveremo a farlo fino all’ultimo. Per quanto riguarda la partita col Catania, non guardo in casa degli altri, pensiamo a noi e a cosa fare per raggiungere i playoff".