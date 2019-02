Pro Piacenza e Viterbese, ecco il calendario delle gare da recuperare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pro Piacenza torna in campo. Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Pro ha reso note le date delle gare che i rossoneri dovranno recuperare. Con l'occasione, indicate anche le date delle gare, asuo tempo non giocate, che dovrà recuperare la Viterbese.

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2019

GIRONE A - 6

a GIORNATA di ANDATA

PRO PIACENZA - VIRTUS ENTELLA Ore 20.30

MARTEDI’ 5 MARZO 2019

GIRONE A - 9

a GIORNATA di ANDATA

NOVARA – PRO PIACENZA Ore 20.30

MARTEDI’ 12 MARZO 2019

GIRONE A - 2

a GIORNATA di RITORNO

PRO PIACENZA - ALESSANDRIA Ore 20.30

MARTEDI’ 19 MARZO 2019

GIRONE A - 3

a GIORNATA di RITORNO

PISTOIESE – PRO PIACENZA Ore 20.30

MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019

GIRONE C - 7

a GIORNATA di ANDATA

VIRTUS FRANCAVILLA – VITERBESE CASTRENSE Ore 14.30

MARTEDI’ 26 MARZO 2019

GIRONE A - 4

a GIORNATA di RITORNO

PRO PIACENZA - OLBIA Ore 20.30

MARTEDI’ 2 APRILE 2019

GIRONE A - 5

a GIORNATA di RITORNO

PRO PIACENZA - GOZZANO Ore 20.30

MERCOLEDI’ 3 APRILE 2019

GIRONE C - 9

a GIORNATA di ANDATA

CATANIA – VITERBESE CASTRENSE Ore 14.30

MARTEDI’ 9 APRILE 2019

GIRONE A - 6

a GIORNATA di RITORNO

VIRTUS ENTELLA – PRO PIACENZA Ore 20.30

MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019

GIRONE C - 8

a GIORNATA di ANDATA

VITERBESE CASTRENSE - CAVESE Ore 20.30

MARTEDI’ 23 APRILE 2019

GIRONE A - 9

a GIORNATA di ANDATA

PIACENZA - VIRTUS ENTELLA Ore 20.30

MARTEDI’ 30 APRILE 2019

GIRONE A - 7

a GIORNATA di RITORNO

PRO PIACENZA – PISA Ore 20.30

MERCOLEDI’ 1° MAGGIO 2019

GIRONE C - 16a GIORNATA di ANDATA

CATANZARO - VITERBESE CASTRENSE Ore 14.30